Агент заявил, что сборная России могла бы претендовать на выход из группы на ЧМ-2026

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза высоко оценил потенциал сборной России, заявив, что команда как минимум могла бы претендовать на выход из группового этапа чемпионата мира 2026 года. Его слова передает «Матч ТВ». Свое мнение он аргументировал качественной игрой нового поколения российских футболистов.

«Победа сборной России над Ираном — хороший знак. В сборной России новое поколение, которое показывает большое качество. Думаю, в недалеком будущем от российской сборной стоит многого ждать», — отметил Барбоза.

Агент подчеркнул, что для прогресса команде необходимо регулярно проводить товарищеские матчи с сильными соперниками. По его словам, выход из группы на чемпионате мира был бы «программой-минимум» для российской сборной при условии ее участия в турнире.

Сборная России продолжает подготовку в условиях отстранения от международных турниров. Следующую товарищескую встречу команда проведет 14 октября в Москве против сборной Боливии. Несмотря на отсутствие официальных матчей, команда Валерия Карпина сохраняет беспроигрышную серию, которая после победы над Ираном достигла 21 матча.

Ранее четыре топ-клуба Европы заинтересовались в суперзвезде ЦСКА.