На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Агент заявил, что сборная России могла бы претендовать на выход из группы на ЧМ-2026

Агент Барбоза: в сборной России новое поколение, показывающее большое качество
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза высоко оценил потенциал сборной России, заявив, что команда как минимум могла бы претендовать на выход из группового этапа чемпионата мира 2026 года. Его слова передает «Матч ТВ». Свое мнение он аргументировал качественной игрой нового поколения российских футболистов.

«Победа сборной России над Ираном — хороший знак. В сборной России новое поколение, которое показывает большое качество. Думаю, в недалеком будущем от российской сборной стоит многого ждать», — отметил Барбоза.

Агент подчеркнул, что для прогресса команде необходимо регулярно проводить товарищеские матчи с сильными соперниками. По его словам, выход из группы на чемпионате мира был бы «программой-минимум» для российской сборной при условии ее участия в турнире.

Сборная России продолжает подготовку в условиях отстранения от международных турниров. Следующую товарищескую встречу команда проведет 14 октября в Москве против сборной Боливии. Несмотря на отсутствие официальных матчей, команда Валерия Карпина сохраняет беспроигрышную серию, которая после победы над Ираном достигла 21 матча.

Ранее четыре топ-клуба Европы заинтересовались в суперзвезде ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами