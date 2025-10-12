На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Кого-то это деморализует»: экс-защитник «Спартака» высказался об эмоциях тренера

Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов высказался о работе главного тренера футбольного клуба Деяна Станковича. Его слова передает Legalbet.

Кутепов никогда не играл под руководством Станковича, однако он все равно предположил, что эмоциональность тренера оказывает на команду неоднозначное влияние.

«Думаю, кому-то из футболистов «Спартака» такая эмоциональность Станковича помогает, а кого-то, наоборот, деморализует. Поэтому кому-то точно придется перестраиваться, раз у них такой эмоциональный тренер», — заявил спортсмен.

Кутепов признал, что находиться у руля «Спартака» крайне сложно из-за огромного давления и высоких ожиданий болельщиков, которые всегда хотят видеть команду только на первой позиции. При этом он выразил надежду, что Станковичу удастся исправить текущее положение дел и вывести клуб на желаемый уровень. Отдельно экс-защитник прокомментировал яркие эмоциональные проявления тренера на боковой линии, назвав эмоции неотъемлемой частью футбола.

Ранее в сборной России встали на защиту вратаря «Спартака».

