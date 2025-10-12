В сборной России встали на защиту вратаря «Спартака»

Тренер Кафанов заявил, что вратарь «Спартака» Максименко не ошибается в играх

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что вратарь столичного «Спартака» Александр Максименко продолжает играть на высоком уровне. Его слова приводит «Советский спорт».

По его словам, в большом числе пропущенных мячей красно-белых виновата оборона.

«Спартак» много пропустил, но к Саше ни в одном из этих пропущенных мячей претензий быть не должно. Он не ошибается, из-за него команда очков не теряет. Когда вратарь играет без ошибок — это уже уровень», — заявил Кафанов.

Нынешний наставник красно-белых Деян Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов. В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.

Ранее сообщалось, что в «Спартак» может вернуться тренер-триумфатор.