Экс-врач «Спартака» призвал уволить Станковича

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен призвал уволить главного тренера команды Деяна Станковича. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Команда выступает нестабильно. В этом чемпионе она вряд ли станет чемпионом. Если войдет в первую шестерку, уже слава богу. Уже давно надо было менять Станковича. Не подходит он «Спартаку», — заявил Хуншен.

Нынешний наставник красно-белых Деян Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов. В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.

