Смолов рассказал, когда завершит карьеру

Футболист Смолов заявил, что до зимы определится с завершением карьеры
Владимир Песня/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Федор Смолов заявил, что до зимы определится с тем, будет ли продолжать футбольную карьеру. Его слова приводит BB Tennis.

«Ближе к зиме я точно буду понимать. Должно пройти время, – я окончательно пойму, скучаю ли я по футболу или осталась какая-то недосказанность», — заявил игрок.

24 мая Федор Смолов впервые в своей карьере стал чемпионом России по футболу. Выступая за футбольный клуб «Краснодар», форвард выиграл золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) после победы «быков» в матче 30-го тура над московским «Динамо» — 3:0.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Ранее экс-врач «Спартака» призвал уволить Деяна Станковича.

Футбол. Чемпионат России
