Лидер ЦСКА назвал цель клуба на сезон

Полузащитник ЦСКА Кисляк заявил, что хочет побороться с клубом за чемпионство
Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк в интервью «РБ Спорт» заявил, что хочет выиграть вместе с командой золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нет такого контекста, что мы должны и обязаны стать чемпионами. Но понятное дело, что все ребята это держат в голове и играют ради этого. Каждая команда стремится на вершину, это нормально. Мы будем делать все возможное для того, чтобы достигнуть этой цели», — сказал Кисляк.

В текущем сезоне РПЛ Кисляк провел 11 матчей, забив три мяча.

В прошлом туре РПЛ ЦСКА обыграл московский «Спартак». ЦСКА начал матч активно и забил три гола в первом тайме. На 5-й минуте Кирилл Глебов открыл счет после паса Данила Кругового. На 12-й минуте Иван Обляков удвоил преимущество, реализовав пенальти. На 18-й минуте Круговой забил третий гол. «Спартак» сократил отставание на 21-й минуте после гола Жедсона Фернандеша с подачи с углового.

Во втором тайме игра продолжилась с высокой интенсивностью. На 59-й минуте Ливай Гарсия забил второй гол «Спартака». На 61-й минуте основной вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму и был заменен на Владислава Торопа. В компенсированное время Моисей Гаич спас ворота, выбив мяч с линии ворот после удара Манфреда Угальде.

Ранее «Локомотив» обыграл сборную Боливии.

Футбол. Чемпионат России
