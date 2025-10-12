В «Вашингтоне» Овечкина оценили первую победу в сезоне

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после победы в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» заявил, что его команда смогла добиться успеха благодаря активному началу встречи. Его слова приводит пресс-служба НХЛ.

«Ребята действовали агрессивно, мы играли на взводе. Это и задало нам тон на весь вечер, позволив так хорошо начать. А потом мы смогли удержаться и справиться с трудностями в третьем периоде», — заявил Карбери.

Игра завершилась победой «столичных» со счетом 4:2.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» на выезде встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет в ночь на 13 октября, стартовое вбрасывание состоится в 02:00 по московскому времени.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Александр Овечкин вошел в топ-3 самых пожилых игроков «Вашингтона» с набранными очками.