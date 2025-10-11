Медведева объяснила, зачем Валиева вернулась в фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что Камила Валиева решила осуществить возвращение на лед после дисквалификации из-за любви к своему виду спорта. Ее слова приводит Sport24.

«Если бы была международка, то был бы рок вообще. Но конкретно сейчас для нее международки нет. Ее возвращение — это просто большая любовь к фигурному катанию. Она могла бы так же кататься в шоу», — сказала Медведева.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Дисквалификация Валиевой завершится 25 декабря 2025 года.

