Российский тренер рассказал, почему «Спартак» не возглавит россиянин

Бывший тренер сборной России Сергей Овчинников заявил, что руководство московского «Спартака» не хочет, чтобы команду возглавил россиянин, передает Metaratings.ru.

«Руководство не хочет брать в «Спартак» российского тренера. С россиянином работать довольно сложно — он же дурак, по-русски понимает. «Въезжает» в систему клуба, и «кинуть» его сложнее в некоторых вопросах», — сказал Овчинников.

Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов. В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.

Ранее экс-президент «Спартака» рассказал, когда уволят Станковича.