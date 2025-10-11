Ротенберг намерен стать гендиректором «Локомотива»

Бывший защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг намерен занять должность генерального директора клуба. Об этом сообщает портал Legalbet со ссылкой на свои источники.

По информации журналиста Анара Ибрагимова, большая часть руководства «Локомотива» поддерживает кандидатуру Ротенберга и всерьез рассматривает его в качестве потенциального гендиректора клуба.

Ротенберг выступал за «Локомотив» на позиции защитника с 2016 по 2022 год, после чего принял решение завершить карьеру футболиста и занял должность директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

В 2024 году Ротенберг сумел занять еще одну должность — заместителя генерального директора «железнодорожников».

Контракт 39-летнего функционера с «Локомотивом» истекает в декабре 2025 года.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 23 очка по итогам 11 туров и занимает второе место в таблице, уступая только ЦСКА, в активе которого 24 очка.

Ранее футболист сборной России получил разрыв уха.