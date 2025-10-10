Олимпийский чемпион прокомментировал позицию Норвегии по недопуску россиян

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что норвежские лыжники поддерживают отстранение российских спортсменов от международных соревнований из-за опасений проиграть в конкурентной борьбе. Его слова передает РИА Новости.

«Они, вне всякого сомнения, боятся наших спортсменов, в первую очередь Александра Большунова», — отметил Васильев. Он также добавил, что многие норвежские спортсмены добиваются успехов благодаря использованию терапевтических исключений для приема запрещенных препаратов.

Заявление прозвучало после слов лидера норвежской сборной Йоханнеса Клебо, который признался, что скучает по соперничеству с российскими лыжниками, но продолжает поддерживать их отстранение. Российские и белорусские спортсмены не участвуют в международных соревнованиях с марта 2022 года. Международный союз биатлонистов (IBU) сохраняет запрет до дальнейшего уведомления.

