Российская батутистка сменила спортивное гражданство

Чемпионка мира по прыжкам на батуте Яна Лебедева официально сменила спортивное гражданство с российского на белорусское. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG) после одобрения исполкомом организации.

Спортсменка является чемпионкой мира 2021 года в командном многоборье. В ее активе также две бронзовые медали мировых первенств и два золота чемпионатов Европы. Решение Лебедевой продолжает тенденцию смены спортивного гражданства российскими атлетами — в марте 2025 года теннисистка Дарья Касаткина объявила о переходе под австралийский флаг.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее экс-министр спорта рассказал, считает ли он предателями тех, кто сменил спортивное гражданство.