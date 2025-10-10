Легенда «Спартака»: неприятно смотреть на то, что происходит с клубом

Экс-футболист Радченко: неприятно смотреть на то, что происходит со «Спартаком»

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко заявил, что ему неприятно смотреть на то, что происходит со «Спартаком», передает «Чемпионат».

«В этом клубе я играл и впервые надел золотые медали чемпионата России. Мне неприятно смотреть на то, что происходит со «Спартаком» в последние годы», — сказал Радченко.

Нынешний наставник красно-белых Деян Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов. В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.

Ранее бывший тренер «Спартака» заявил, что команда должна занимать первое место.