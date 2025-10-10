Клуб РПЛ назвал имя нового главного тренера

Новым главным тренером клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» стал Ильдар Ахметзянов, сообщает сайт команды.

Накануне 41-летний Ахметзянов ушел из КАМАЗа, главным тренером которого являлся с 2020 года.

В «Оренбурге» Ахметзянов сменил Владимира Слишковича, который покинул команду после поражения в матче РПЛ от «Ростова» (0:1).

В турнирной таблице РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место, набрав семь очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

