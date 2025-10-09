На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» ведет переговоры с экс-тренером «Монако»

Экс-тренер «Монако» Клеман рассматривает предложение возглавить «Спартак»
IMAGO/Neil Hanna/Global Look Press

Московский «Спартак» начал переговоры с бывшим главным тренером «Монако» Филиппом Клеманом о возможном назначении на пост наставника команды. Об этом сообщает издание Sport24.

Бельгийский экс-футболист уже провел встречу со спортивным директором «Спартака» Фрэнсисом Кахигао, в ходе которой стороны обсудили условия потенциального сотрудничества.

Клеман взял паузу для рассмотрения предложения, параллельно ожидая вариантов из европейских клубов. Бельгиец свободен с февраля 2025 года, когда покинул шотландский «Рейнджерс». В его тренерской карьере также значатся бельгийские «Генк» и «Брюгге», а французский «Монако» он возглавлял с января 2022 по июнь 2023 года.

Текущим главным тренером «Спартака» остается Деян Станкович, однако он пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2)

Ранее стало известно, почему ФИФА рассматривает перенос ЧМ-2034 на 2035 год.

Футбол. Чемпионат России
