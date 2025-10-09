На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Рано делать эйфорические выводы»: экс-тренер сборной — о хет-трике Дорофеева

Тренер Плющев о хет-трике хоккеиста Дорофеева: рано делать эйфорические выводы
Elaine Thompson/AP

Хет-трик нападающего «Вегаса» Павла Дорофеева в первом матче команды в новом розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является ярким достижением, однако не стоит спешить с оценкой перспектив хоккеиста. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Знаете, по одной игре сложно делать глубокие и, самое главное, эйфорические выводы. Это совершенно ни к чему, потому что разные соперники, разная подготовка на разном уровне. Кто-то на сегодняшний момент готов лучше, кто-то — хуже. Все покажет уже середина сезона, когда все войдут в колею. Тогда и будет видно, насколько игроки готовы к решению больших задач — как личных, так и командных», — считает Плющев.

«Вегас» встречался с «Лос-Анджелесом». После первого периода команда Дорофеева уступала 0:2, при этом счет в матче открыл еще один россиянин, Андрей Кузьменко. Во второй 20-минутке Павел трижды поразил ворота соперников, а в заключительном игровом отрезке голом также отметился его одноклубник и соотечественник Иван Барбашев. Этого, однако, не хватило для успеха: «Лос-Анджелес» в концовке сравнял счет и довел игру до серии буллитов, где вырвал победу.

Ранее Плющев дал напутствие Гридину, забившему в дебютном матче в НХЛ.

Хоккей. НХЛ
