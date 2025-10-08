Стало известно, где будет ожидать решения об экстрадиции в США россиянин Касаткин

Россиянина Касаткина оставили под арестом во Франции до решения об экстрадиции

Российский баскетболист Данил Касаткин, который был задержан во Франции, останется под арестом до рассмотрения запроса США об его экстрадиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение по данному делу будет озвучено 29 октября. До этого момента спортсмен останется в заключении.

26-летний Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США 21 июля, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.

Ранее заседание по делу Касаткина было отложено.