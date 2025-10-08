На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, где будет ожидать решения об экстрадиции в США россиянин Касаткин

Россиянина Касаткина оставили под арестом во Франции до решения об экстрадиции
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский баскетболист Данил Касаткин, который был задержан во Франции, останется под арестом до рассмотрения запроса США об его экстрадиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение по данному делу будет озвучено 29 октября. До этого момента спортсмен останется в заключении.

26-летний Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США 21 июля, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.

Ранее заседание по делу Касаткина было отложено.

