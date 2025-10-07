Стало известно имя претендента на должность главного тренера «Спартака»

Испанский специалист Луис Гарсия является одним из главных кандидатов на пост главного тренера московского «Спартака», передает «Чемпионат».

Отмечается, что Гарсия — креатура спортивного директора красно-белых, испанца Франсиса Кахигао.

Луис Гарсия работал в испанских «Хетафе», «Мальорке», «Алавесе» и других командах.

6 октября совет директоров красно-белых рассматривал вопрос отставки главного тренера команды Деяна Станковича и не стал увольнять специалиста. По данным СМИ, такое решение принято потому, что Кахигао еще не достиг договоренности с потенциальным преемником серба. Вместе с тем подчеркивается, что в клубе есть понимание: со Станковичем надо расставаться.

Кроме того, по итогам заседания был представлен новый генеральный директор клуба: им стал Сергей Некрасов. Занимавший ранее этот пост Олег Малышев останется в совете директоров и будет советником Некрасова.

Ранее Хави отказался возглавить «Спартак».