Стало известно имя претендента на должность главного тренера «Спартака»

Испанец Гарсия является одним из основных кандидатов на пост тренера «Спартака»
Ricardo Larreina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанский специалист Луис Гарсия является одним из главных кандидатов на пост главного тренера московского «Спартака», передает «Чемпионат».

Отмечается, что Гарсия — креатура спортивного директора красно-белых, испанца Франсиса Кахигао.

Луис Гарсия работал в испанских «Хетафе», «Мальорке», «Алавесе» и других командах.

6 октября совет директоров красно-белых рассматривал вопрос отставки главного тренера команды Деяна Станковича и не стал увольнять специалиста. По данным СМИ, такое решение принято потому, что Кахигао еще не достиг договоренности с потенциальным преемником серба. Вместе с тем подчеркивается, что в клубе есть понимание: со Станковичем надо расставаться.

Кроме того, по итогам заседания был представлен новый генеральный директор клуба: им стал Сергей Некрасов. Занимавший ранее этот пост Олег Малышев останется в совете директоров и будет советником Некрасова.

Ранее Хави отказался возглавить «Спартак».

Футбол. Чемпионат России
