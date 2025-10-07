Карпин назвал игрока, который его не убеждает

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не вызвал в расположение национальной команды нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева из-за его слабого выступления. Его слова приводит «Чемпионат».

«Соболев пока не убеждает. Головной боли из-за нападающих пока нет. Есть Воробьев, Сергеев», — заявил Карпин.

3 октября сборная России объявила список из 30 футболистов, которые были вызваны на товарищеские матчи с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Валерий Карпин заявил об интересе сыграть с США.