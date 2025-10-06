Экс-футболист «Спартака» разнес тренера команды Станковича

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров заявил на YouTube-канале «О, Родной Футбол!», что красно-белым мешает играть главный тренер команды Деян Станкович.

«Команда хочет играть, но тренер ей мешает. Возьмите пять туров — в каждом Станкович мешает. Его уже убрали на крышу! Уже сиди там, пожалуйста, не мешайся», — сказал Быстров.

Накануне красно-белые уступили в дерби ЦСКА — 2:3. Позже стало известно, что совет директоров «Спартака» может уже в понедельник принять решение об отставке Станковича. После 11 туров РПЛ команда идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 18 очков и на шесть баллов отставая от лидирующего ЦСКА.

Деян Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).

