Бывший тренер ЦСКА: команда готова к борьбе за чемпионство

Экс-тренер ЦСКА Тарханов прокомментировал победу команды в дерби со «Спартаком»
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер ФК ЦСКА Александр Тарханов проанализировал игру ЦСКА в матче со «Спартаком» и оценил перспективы команды в чемпионской гонке. Его слова передает издание «Евро-Футбол.Ру».

«ЦСКА — хорошая команда, которая демонстрирует стабильную игру. После трех быстрых голов в дерби армейцы контролировали ситуацию, хотя «Спартак» и оказывал давление в концовке», — отметил Тарханов. Эксперт подчеркнул надежность игры обороны ЦСКА, которая позволила сохранить победный счет.

Отвечая на вопрос о готовности ЦСКА к борьбе за чемпионство, Тарханов заявил, что команда готова, так как показывает качественный футбол и находится на первом месте. А также он подчеркнул, что вместе с «Локомотивом» и «Краснодаром» армейцы составляют тройку лидеров, демонстрирующих лучшую игру в чемпионате.

Тарханов затронул проблемы «Спартака», указав на нестабильность команды, продемонстрированную в матче с «Локомотивом», где все бросились вперед и оставили одного защитника. Однако он не забыл подчеркнуть достоинства соперника, выраженные в силе и прессинге противника.

Экс-тренер также отметил, что пауза на матчи сборных не должна серьезно повлиять на игровые показатели ЦСКА, несмотря на возможный спад у молодых футболистов.

Ранее защитник «Спартака» Александер Джику заявил, что пенальти в ворота был назначен ошибочно.

Футбол. Чемпионат России
