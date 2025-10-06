На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Тяжело вообразить»: в Госдуме ответили на призыв Родниной отказаться от соревнований с Западом

Депутат Свищев заявил, что спорт без соревнований превратится в физкультуру
Владимир Федоренко/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил «Газете.Ru», что не разделяет призыв фигуристки Ирины Родниной отказаться от спортивных соревнований с Западом. По его мнению, соревновательный процесс должен быть всегда, иначе спорт превратится в физкультуру.

«Однозначно, мы уважаем Ирину Роднину как одну из самых великих спортсменов современности. Но такую же возможность стать такими же знаменитыми спортсменами надо дать и другим нашим молодым российским спортсменам. Иначе нет смысла идти в спортивную школу, заниматься, соревноваться. Тогда нужно отказаться от всего и заниматься просто физкультурой. Соревновательный процесс должен быть всегда и везде — и в спорте в том числе. Это моя позиция. А то, что Ирина Роднина призывает отказаться частично от зарубежных соревнований, мне тяжело даже это как-то вообразить. И я думаю, миллионы наших спортсменов думают примерно так же, как я», — сказал Свищев.

До этого депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка в беседе со Sport24 призвала окончательно отказаться от спортивных соревнований с Западом и развивать отечественный спорт.

«Для того, чтобы обходить, есть соревнования: кросс, регата, забеги. Перестаньте уже соперничать. Не надо оглядываться на соперников, надо развиваться самим, чтобы население нашей страны было довольно, счастливо и гордилось тем, что живёт в России», — отметила Роднина.

Ранее Роднина ответила на вопрос, считает ли она себя лучшей фигуристкой России.

