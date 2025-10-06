На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемпион ОИ по биатлону резко высказался о лидере норвежских лыжников из-за возможного бойкота Игр-2026

Чемпион ОИ Тихонов: они все там профашисты
Антон Сакерин/СБР/РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на заявление лидера сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнеса Клэбо о возможном бойкоте Олимпийских игр 2026 года в случае допуска российских спортсменов. Сообщает об этом издание «ВсеПроСпорт».

«Отмороженный норвежец. Они все там профашисты до одного, по-другому я их не вообще воспринимаю в этой стране. Конечно, Клэбо будет соревноваться с нашими, когда они вернутся», — заявил Тихонов.

Клебо прежде заявил, что пока не заглядывал так далеко и не знает, как сможет себя отреагировать, если россиян действительно допустят к стартам. Также норвежец отметил, что пока идет конфликт на Украине, он не видит в этом смысла.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году.

Ранее норвежский лыжник ответил, будет ли он бойкотировать соревнования в случае допуска России.

