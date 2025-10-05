«Намного тяжелее, когда Станковича нет с нами на скамейке»: тренер «Спартака» о дерби с ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Ненад Сакич признал, что команде тяжело без Деяна Станковича, передает издание «Матч ТВ».

Главный тренер «красно-белых» Станкович был отстранен на месяц во всех турнирах Российского футбольного союза (РФС) из-за нецензурной брани в адрес судьи. Его дисквалификация началась 19 сентября. В матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА «Спартак» снова руководит Сакич.

«Конечно, намного тяжелее, когда главного тренера с нами на скамейке нет. Но осталось два матча дисквалификации, поэтому скоро он вернется», — прокомментировал ситуацию Сакич.

Также он отметил, что успеха в принципиальном дерби добьется та команда, которая проявит большую концентрацию в деталях.

Ранее «Сочи» одержал победу над «Пари НН» в матче РПЛ.