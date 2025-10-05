Легенда «Динамо» заявил, что «Локомотив» заслужил возглавить таблицу РПЛ

Ветеран московского «Динамо» Алексей Петрушин заявил после поражения клуба от столичного «Локомотива» заявил, что «железнодорожники» заслужили возглавить турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

»Локомотив», конечно, заслужил возглавить таблицу. Вопрос в том, насколько его хватит. Ребята молодые, и мы помним прошлый год. Хорошая первая часть чемпионата и провальная вторая», — сказал Петрушин.

«Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 5:3. На первой минуте матча Данил Пруцев забил мяч в ворота «Динамо». В середине первого тайма Иван Сергеев и Бителло вывели «Динамо» вперед, но еще до перерыва Алексей Батраков сравнял счет, реализовав пенальти. Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев во втором тайме довели преимущество «Локомотива» до двух мячей. Максим Осипенко в конце матча один мяч отыграл, забив с пенальти. Окончательный счет матча установил игрок «Локомотива» Александр Руденко.

