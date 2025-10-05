На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Корреспондентку «Матч ТВ» окатило водой во время эфира

Журналистку «Матч ТВ» Климкину окатило водой во время эфира
соцсети Анастасии Климкиной

Журналистка «Матч ТВ» Анастасия Климкина во время эфира перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и «Ростовом» попала под систему полива газона, находясь в прямом эфире.

Климкина промокла, но продолжила вести репортаж со стадиона.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций.

Ранее «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче РПЛ, забив пять мячей.

Футбол. Чемпионат России
