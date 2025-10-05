Корреспондентку «Матч ТВ» окатило водой во время эфира

Журналистка «Матч ТВ» Анастасия Климкина во время эфира перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и «Ростовом» попала под систему полива газона, находясь в прямом эфире.

Климкина промокла, но продолжила вести репортаж со стадиона.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций.

