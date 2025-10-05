На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-боец UFC Тактаров сравнил Анкалаева с Иисусом

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров высказался о поражении Магомеда Анкалаева от бразильца Алекса Перейры, сравнив россиянина с Иисусом, передает MMA.Metaratings.ru.

«Магомед Анкалаев — словно Иисус, пострадавший за своих молодых и неразумных братьев. Как только он вышел, было видно, что настрой у него был чрезмерный. Но это было на границе с волнением», — сказал Тактаров.

Поединок завершился в первом раунде на второй минуте после того, как Перейра отправил Анкалаева в нокаут.

Перейра вернул себе титул в полутяжелом весе, который потерял в марте 2025 года, уступив Анкалаеву.

Теперь в UFC не осталось российских чемпионов.

Ислам Махачев отказался от пояса в легком весе ради боя с австралийцем Джеком Делла Маддаленой и официально поднялся в полусредний дивизион. Уроженцы России Валентина Шевченко и Хамзат Чимаев выступают за другие страны. Чимаев представляет ОАЭ, а Шевченко — Киргизию.

Ранее младший брат Емельяненко досрочно вышел из колонии.

