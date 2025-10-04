Россиянка стала тренером по физподготовке в итальянском футбольном клубе

Россиянка Мария Бурова стала стала тренером по физподготовке в женской команде итальянской «Фиорентины», рассказал журналист Нобель Арустамян на своем YouTube-канале.

Бурова также помогает с реабилитацией после травм парням мужской «Фиорентины». Бурова является женой Александра Низелика, который с 2024 года работает в мужской «Фиорентине» тренером по развитию техники.

«Когда мы начали совместную жизнь с Сашей, то договорились, что кто-то должен следовать за кем-то. Всю свою жизнь я была большим достигатором. Но мы решили, что я всегда буду рядом», — сказала Бурова.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

