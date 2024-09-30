Авербух ответил Баюл на обвинения в том, что российские фигуристы выпрашивают деньги у властей

Хореограф Илья Авербух ответил украинской фигуристке Оксане Баюл, которая заявила, что российские фигуристы выпрашивают деньги у властей. Слова Авербуха передает Sport24.

«Баюл давно славится своим эпатажем и ощущением потери реальности. Деньги в конвертах, то, что мы бегаем за деньгами к президенту. Ее комментировать невозможно», — сказал Авербух.

Баюл, олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, ранее записала видеообращение к главе МОК Томасу Баху и попросила его не допускать россиян даже в нейтральном статусе.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитете (МОК) 28 марта 2024 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Авербух заявил, что Баюл давно себя дискредитировала.