Нурмагомедов рассказал, кому посвятил новый чемпионский пояс

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов заявил, что посвящает победу в главном бою PFL Champions Series 3 над ирландцем Полом Хьюзом своему отцу.

«Это невероятно. Спасибо всем, кто пришел и поддерживал меня. Я победил сегодня перед своим отцом, стал чемпионом. Невероятно рад. Это был большой крутой турнир», — заявил Нурмагомедов в октагоне после окончания боя.

Брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением арбитров. При этом один судья отдал ему все пять раундов, другой — четыре, а третий — три (50-45, 49-46, 48-47). Эта победа стала для Усмана 20-й в 20 поединках в смешанных единоборствах.

В январе 2025 года соперники уже встречались также в Дубае, и тогда Нурмагомедов тоже победил единогласным решением арбитров, защитив свой чемпионский титул Bellator в легком весе.

В со-главном бою вечера американец Кори Андерсон победил в бою-реванше вновь Довлетджана Ягшимурадова единогласным решением арбитров и стал чемпионом PFL в тяжелом весе.

Ранее российского бойца отправили в нокаут на турнире PFL в Дубае.