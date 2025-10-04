На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нурмагомедов рассказал, кому посвятил новый чемпионский пояс

Боец PFL Нурмагомедов заявил, что посвятил новый чемпионский пояс отцу
true
true
true
close
usman_nurmagomedov/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов заявил, что посвящает победу в главном бою PFL Champions Series 3 над ирландцем Полом Хьюзом своему отцу.

«Это невероятно. Спасибо всем, кто пришел и поддерживал меня. Я победил сегодня перед своим отцом, стал чемпионом. Невероятно рад. Это был большой крутой турнир», — заявил Нурмагомедов в октагоне после окончания боя.

Брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением арбитров. При этом один судья отдал ему все пять раундов, другой — четыре, а третий — три (50-45, 49-46, 48-47). Эта победа стала для Усмана 20-й в 20 поединках в смешанных единоборствах.

В январе 2025 года соперники уже встречались также в Дубае, и тогда Нурмагомедов тоже победил единогласным решением арбитров, защитив свой чемпионский титул Bellator в легком весе.

В со-главном бою вечера американец Кори Андерсон победил в бою-реванше вновь Довлетджана Ягшимурадова единогласным решением арбитров и стал чемпионом PFL в тяжелом весе.

Ранее российского бойца отправили в нокаут на турнире PFL в Дубае.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами