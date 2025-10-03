На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-министр спорта РФ отреагировал на слова главы ФИФА

Экс-министр Колобков оценил слова главы ФИФА Инфантино о роли футбола в геополитике
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на заявление главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о роли футбола в геополитических конфликтах в своем Telegram-канале.

Колобков поддержал слова Инфантино о том, что футбол должен объединять страны, а не решать геополитические вопросы, но выразил сожаление, что такая позиция не была озвучена в 2022 году в отношении сборной России.

«Прекрасные слова, искренне так считаю. Было б здорово услышать эти слова в 2022 году — про сборную России, про РФС. Честно говоря, да и сейчас можно было бы так сказать», — написал Колобков в своем аккаунте.

Заявление Инфантино прозвучало на фоне информации о возможной приостановке членства Израиля в УЕФА. В федерации рассматривают вопрос о созыве внеочередного заседания исполнительного комитета для принятия соответствующего решения. Колобков, возглавлявший Министерство спорта РФ с 2016 по 2020 год, отметил важность последовательности в применении принципов международного спортивного права.

Российские футболисты и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Решение о допуске сборной России к участию в будущих турнирах пока не пересматривалось.

Ранее в РФС прокомментировали возможность получения сборной специального приглашения на ЧМ-2026.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами