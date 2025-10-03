Экс-министр спорта РФ отреагировал на слова главы ФИФА

Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на заявление главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о роли футбола в геополитических конфликтах в своем Telegram-канале.

Колобков поддержал слова Инфантино о том, что футбол должен объединять страны, а не решать геополитические вопросы, но выразил сожаление, что такая позиция не была озвучена в 2022 году в отношении сборной России.

«Прекрасные слова, искренне так считаю. Было б здорово услышать эти слова в 2022 году — про сборную России, про РФС. Честно говоря, да и сейчас можно было бы так сказать», — написал Колобков в своем аккаунте.

Заявление Инфантино прозвучало на фоне информации о возможной приостановке членства Израиля в УЕФА. В федерации рассматривают вопрос о созыве внеочередного заседания исполнительного комитета для принятия соответствующего решения. Колобков, возглавлявший Министерство спорта РФ с 2016 по 2020 год, отметил важность последовательности в применении принципов международного спортивного права.

Российские футболисты и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Решение о допуске сборной России к участию в будущих турнирах пока не пересматривалось.

Ранее в РФС прокомментировали возможность получения сборной специального приглашения на ЧМ-2026.