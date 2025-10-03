На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФС прокомментировали возможность получения сборной специального приглашения на ЧМ-2026

Генсек РФС Митрофанов: мы считаем, что наше отстранение незаконно
Sergey Elagin/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможности получения сборной России специального приглашения (wild card) на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

Митрофанов отметил, что рассматривает такую возможность с теоретической точки зрения, подчеркнув, что РФС считает текущее отстранение сборной России от международных соревнований незаконным. По его словам, сборной не дали возможности отобраться в спортивной борьбе, и специальное приглашение могло бы стать жестом примирения.

«Мы считаем, что наше отстранение незаконно, сборной не дали возможности отобраться в спортивной борьбе. Почему бы в качестве жеста примирения не допустить такой шаг? Понятно, что это было бы в высшей степени справедливо, хотя, мы понимаем, что скорее всего этого не произойдет», — высказался Митрофанов.

Генеральный секретарь добавил, что администрации Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) внимательно следят за международной спортивной повесткой и контактами между странами.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. В настоящее время сборная России продолжает оставаться отстраненной от участия в квалификационных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Ранее стало известно, какие семь футболистов впервые вызваны в молодежную сборную России.

Футбол. Лига конференций УЕФА
