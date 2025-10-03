Генсек РФС: все чаще в УЕФА возникает вопрос о возвращении России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все чаще возникает вопрос о возвращении России, передает «РБ Спорт».

«Вопрос по возвращению все чаще возникает, и мне кажется, что уже административные вопросы, которые вне компетенции УЕФА, заставляют решение о возвращении не принимать», — сказал Митрофанов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее иностранный футболист заявил, что российские клубы заслужили играть в Еврокубках.