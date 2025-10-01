Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов прокомментировал продление контракта Кирилла Капризова с «Миннесотой» на 136 миллионов долларов, заявив, что такой трансфер — это не просто сделка, а громкая заявка на борьбу за главный трофей Кациональной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».

«Подписывая такой контракт, «Миннесота» покупает себе Кубок Стэнли. Это вызов всей лиге», — заявил Касатонов.

Он подчеркнул, что рекордная сумма в 136 миллионов долларов делает Капризова не просто самым высокооплачиваемым игроком, а символом амбиций клуба. Российский нападающий, набравший 56 очков в прошлом сезоне, теперь должен стать локомотивом, который приведет команду к чемпионству.

Касатонов отметил исключительную работоспособность хоккеиста и его готовность нести ответственность за успех команды. Такой контракт, по мнению бывшего спортсмена, — это осознанный риск, который оправдает себя только с завоеванием трофея.

В сезоне-2024/2025 нападающий провёл 41 матч, набрав 56 (25+31) очков.

