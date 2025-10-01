На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда ЦСКА: новый контракт Капризова должен принести «Миннесоте» кубок Стэнли

Хоккеист Касатонов о новом контракте Капризова: «Миннесота» купила Кубок Стэнли
true
true
true
close
Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов прокомментировал продление контракта Кирилла Капризова с «Миннесотой» на 136 миллионов долларов, заявив, что такой трансфер — это не просто сделка, а громкая заявка на борьбу за главный трофей Кациональной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».

«Подписывая такой контракт, «Миннесота» покупает себе Кубок Стэнли. Это вызов всей лиге», — заявил Касатонов.

Он подчеркнул, что рекордная сумма в 136 миллионов долларов делает Капризова не просто самым высокооплачиваемым игроком, а символом амбиций клуба. Российский нападающий, набравший 56 очков в прошлом сезоне, теперь должен стать локомотивом, который приведет команду к чемпионству.

Касатонов отметил исключительную работоспособность хоккеиста и его готовность нести ответственность за успех команды. Такой контракт, по мнению бывшего спортсмена, — это осознанный риск, который оправдает себя только с завоеванием трофея.

В сезоне-2024/2025 нападающий провёл 41 матч, набрав 56 (25+31) очков.

Ранее ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии пенальти в матче Кубка России

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами