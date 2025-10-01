Тренер олимпийского чемпиона выразил надежду на допуск к Играм-2026

Юрий Бородавко: я за то, чтобы Большунов участвовал во всех главных стартах

Известный российский тренер Юрий Бородавко в интервью изданию «Спорт день за днем» заявил, что его подопечный Александр Большунов считает возможным свой допуск до Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, несмотря на текущие ограничения.

«Конечно, как любой тренер, я за то, чтобы Александр участвовал во всех главных стартах. Это наша основная надежда и Александр тоже верит, что все-таки его допустят на Олимпийские игры в 2026 год», — заявил Бородавко.

Ключевым событием станет внеочередное заседание совета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) 21 октября, где будет рассмотрен вопрос допуска российских спортсменов. При положительном решении у лыжников останется единственный путь к Олимпиаде – получение одной из 20 дополнительных квот (10 мужских и 10 женских) через выступление в первом периоде Кубка мира с 28 ноября по 14 декабря. Для этого необходимо принять участие в этапах в Руке (Финляндия), Тронхейме (Норвегия) и Давосе (Швейцария), причем достаточно просто стартовать, не показывая высших результатов.

Окончательный список участников Игр будет сформирован 19-22 января 2026 года после подтверждения всех квот. Российские команды тем временем продолжают подготовку: группа Бородавко начала сбор в австрийском Рамзау 2 октября, а команда Сорина присоединится к ним 10 октября перед переездом в итальянский Ливиньо. Альтернативные пути на Олимпиаду, включая получение уайлд-кард или изменение правил отбора FIS, остаются маловероятными, но теоретически возможными.

Ранее Бородавко озвучил, кто выступает против возвращения российских лыжников