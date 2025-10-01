На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тренер олимпийского чемпиона выразил надежду на допуск к Играм-2026

Юрий Бородавко: я за то, чтобы Большунов участвовал во всех главных стартах
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Известный российский тренер Юрий Бородавко в интервью изданию «Спорт день за днем» заявил, что его подопечный Александр Большунов считает возможным свой допуск до Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, несмотря на текущие ограничения.

«Конечно, как любой тренер, я за то, чтобы Александр участвовал во всех главных стартах. Это наша основная надежда и Александр тоже верит, что все-таки его допустят на Олимпийские игры в 2026 год», — заявил Бородавко.

Ключевым событием станет внеочередное заседание совета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) 21 октября, где будет рассмотрен вопрос допуска российских спортсменов. При положительном решении у лыжников останется единственный путь к Олимпиаде – получение одной из 20 дополнительных квот (10 мужских и 10 женских) через выступление в первом периоде Кубка мира с 28 ноября по 14 декабря. Для этого необходимо принять участие в этапах в Руке (Финляндия), Тронхейме (Норвегия) и Давосе (Швейцария), причем достаточно просто стартовать, не показывая высших результатов.

Окончательный список участников Игр будет сформирован 19-22 января 2026 года после подтверждения всех квот. Российские команды тем временем продолжают подготовку: группа Бородавко начала сбор в австрийском Рамзау 2 октября, а команда Сорина присоединится к ним 10 октября перед переездом в итальянский Ливиньо. Альтернативные пути на Олимпиаду, включая получение уайлд-кард или изменение правил отбора FIS, остаются маловероятными, но теоретически возможными.

Ранее Бородавко озвучил, кто выступает против возвращения российских лыжников

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами