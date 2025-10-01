Легенда сборной России: дисквалификация Станковича идет на пользу «Спартаку»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что дисквалификация главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича идет на пользу команде, передает «РБ Спорт».

«Тренер задает тон — если Станкович спорит с судьёй, то же самое начинает делать и команда. На второго тренера такого внимания нет. Всю игру, замены ведет именно Станкович. Так что пока эта дисквалификация идёт только на пользу», — сказал Семшов.

В матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Пари НН». После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби против ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» в этот же день на чужом поле сыграет с «Сочи». Игра начнется в 14:15 мск.

Ранее Александр Мостовой ответил критикам «Спартака».