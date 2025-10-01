На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведеву отменили штраф

АТР отменила предупреждение теннисисту Медведеву после матча с Тьеном
Francis Mascarenhas/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев, досрочно снявшийся с турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), не будет оштрафован Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает The Athletic.

18-я ракетка мира не доиграл полуфинальный матч против Лернера Тьена из США из-за травмы ноги. Игра завершилась по ходу третьего сета при счете 5:7, 7:5, 4:0 в пользу представителя США, после чего в АТР выдали Медведеву предупреждение за «недостаточные усилия».

По информации источника, судейский комитет ATP уведомил команду Медведева, что нарушение зафиксировано неправильно, а санкции отменены. Отмечается

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил о психологических проблемах Даниила Медведева.

Летние виды спорта
