CAS обязал ЦСКА выплатить компенсацию бывшему тренеру команды

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал московский ЦСКА выплатить компенсацию в размере €630 тысяч бывшему тренеру клуба Владимиру Федотову из-за досрочного расторжения трудового договора, передает РИА Новости.

Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. Его контракт был рассчитан на три года. В первом сезоне под руководством специалиста ЦСКА занял второе место в Российской премьер-лиге и выиграл Кубок, однако уже на следующий год не смог защитить титул, не пробившись в Суперфинал, и занял лишь шестое место в РПЛ, что стало худшим результатом армейцев с 2001 года.

По итогам сезона ЦСКА объявил об отставке специалиста и анонсировал назначение новым главным тренером серба Марко Николича, ранее уже работавшего в чемпионате России с «Локомотивом». Сейчас ЦСКА тренирует швейцарский специалист Фабио Челестини.

Ранее экс-сотрудник ЦСКА заявил о подставе Федотова.