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Экс-сотрудник ЦСКА заявил о подставе бывшего главного тренера

Экс-сотрудник ЦСКА Мовсесьян заявил о подставе бывшего главного тренера Федотова
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший селекционер московского ЦСКА Андрей Мовсесьян в интервью Sport24 заявил, что экс-наставник клуба Владимир Федотов стал жертвой подставы.

По его словам, специалист стал жертвой манипуляций со стороны Евгения Шевелева, который занимает в армейском клубе руководящую должность, во время обсуждения перехода алжирского полузащитника Айссауи.

«Мы в отчетах прямо указали: «В Айссауи ничего нет. Кисляк сильнее!» Но выбор был сделан в пользу цифр. Убедили Федотова — тот дал добро. И в итоге тренера подставили. Шестое место, Федотова убрали», — заявил Мовсесьян.

20-летний Айссауи провел сезон-2024/25 в аренде в «Шерифе» из Тирасполя, который выступает в чемпионате Молдавии.

Ранее «Реал» объявил о переходе защитника сборной Англии.

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