Полузащитник «Ростова» может сменить клуб зимой

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров может сменить клуб зимой. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, к футболисту проявляют интерес два московских клуба. В нынешнем сезоне РПЛ хавбек поучаствовал в девяти поединках, записав на свой счет один забитый мяч.

27 сентября «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча, которая состоялась в Ростове, завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

