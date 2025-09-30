Стал известен кандидат на пост тренера «Факела»

Руководство воронежского «Факела» пообщалось с бывшим тренером клуба Олегом Василенко на тему назначения на должность наставника команды. Об этом сообщает Иван Карпов.



По информации источника, Василенко хочет получить защищенный двухлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона рублей в месяц плюс повышение оклада и бонусы за выход в Премьер-лигу.

После 12 туров в Первой лиге «Факел» занимает третье место, имея в активе 24 очка и отставая от идущим на первой строчке костромского «Спартака» на три балла.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

