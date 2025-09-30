Ротенберг заявил о готовности начать театральную карьеру

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг в интервью «Матч ТВ» заявил, что является начинающим актером.

По его словам, он готов дебютировать на театральных подмостках, но при одном условии.

«Могу ли я выйти на сцену? Если меня возьмет Владимир Львович Машков. Я же начинающий актер. Но если пригласят, то я всегда готов. С трепетом, конечно. Это же как первый раз выйти на лед. Что у нас получится?» — заявил Ротенберг.

1 июля 2025 года Ротенбург вошел в состав директоров московского хоккейного «Динамо». Предыдущим местом работы Ротенберга был СКА, откуда он был уволен 2 июня.

Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. Лучшим результатом для Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что Александр Овечкин выздоровел.