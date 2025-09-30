Медведев снялся с матча против Тьена

Медведев по ходу третьего сета снялся с матча против Тьена в полуфинале АТР-500

Российский теннисист Даниил Медведев досрочно снялся турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

18-я ракетка мира не доиграл полуфинальный матч против Лернера Тьена из США из-за травмы ноги. Игра завершилась по ходу третьего сета при счете 5:7, 7:5, 4:0 в пользу представителя США.

В финальном матче турнира Тьен сыграет против итальянца Янника Синнера.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

