Черчесова признали равным Гвардиоле

Вратарь Амелия заявил, что Черчесов силен духом, как Гвардиола и Клопп
ФК «Ахмат» Грозный

Бывший вратарь «Милана» и сборной Италии, чемпион мира по футболу 2006 года Марко Амелия высоко оценил моральные качества главного тренера грозненского «Ахмата», экс-наставника сборной России Станислава Черчесова. Слова Амелии приводит Legalbet.

«Для меня Черчесов на одном уровне ментальности и психологии вместе с Пепом Гвардиолой (главный тренер «Манчестер Сити». — «Газета.Ru») и Юргеном Клоппом (бывший тренер «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии». — «Газета.Ru»). Не очень просто быть главным тренером сборной России во время чемпионата мира в России. Это сильная ментальность, мощная психология», — заявил Амелия.

Чемпион мира также назвал Черчесова «настоящим мужчиной с классным чувством юмора» и подчеркнул, что специалист часто проводит беседы со своими игроками на интересные для них темы и способствует их футбольному прогрессу.

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. Под его руководством команда одержала четыре победы и три раза сыграла вничью в Российской премьер-лиге (РПЛ). По итогам десяти туров чемпионата России «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице с 15 очками.

Ранее Мостовой был шокирован увольнением Шалимова.

Футбол. Чемпионат России
