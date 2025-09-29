Мостовой шокирован увольнением Шалимова

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что удивлен увольнению Игоря Шалимова из воронежского «Факела». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я немножко обескуражен этим решением, не понимаю, с чем это может быть связано. Команда идет наверху, в меньшинстве отстояли ничью. Есть много команд, которые идут ниже десятого места, и у них ничего не меняется», — заявил Мостовой.

После 12 туров в Первой лиге «Факел» занимает третье место, имея в активе 24 очка и отставая от идущим на первой строчке костромского «Спартака» на три балла.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее стало известно имя нового тренера «Факела».