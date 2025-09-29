На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Спартаке» рассказали о состоянии ключевого футболиста

Тренер «Спартака» Сакич заявил, что не видит проблем в текущей форме Барко
Александр Вильф/РИА Новости

Старший тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» заявил, что не видит проблем в текущей форме полузащитника Эсекьеля Барко. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы — одна команда, и иногда случается, что в одной игре кто-то выглядит хуже, а кто-то лучше. С этим нет никаких проблем, если у Барко что-то не получается. Может ли он играть лучше? Да, безусловно. Но ничего страшного в том, как он сейчас выглядит», — заявил Сакич.

«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби против ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» в этот же день на чужом поле сыграет с «Сочи». Игра начнется в 14:15 мск.

Ранее стало известно, как именно УЕФА хочет отстранить Израиль.

Футбол. Чемпионат России
