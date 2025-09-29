Легенда «Спартака» ответил на вопрос, вышла ли команда из кризиса

Экс-футболист Гладилин: игра с ЦСКА покажет, вышел ли «Спартак» из кризиса

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что игра против столичного ЦСКА покажет, вышла ли команда из кризиса, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Можно уже говорить о том, что «Спартак» вышел из кризиса? Да. Ближайшая игра с ЦСКА это покажет. Сейчас шансы команд кажутся равными. Оба клуба находятся на подъеме», — сказал Гладилин.

«Спартак» сыграет с ЦСКА 5 октября. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

«Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Жедсон Фернандеш, оформивший дубль.

После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

Станкович не присутствовал на скамейке из-за того, что отбывает месячную дисквалификацию.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака».