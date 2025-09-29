На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ахмат» могут наказать за оскорбления в адрес Дзюбы

ФК «Ахмат» Грозный

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирование болельщиками грозненского «Ахмата» оскорбительных кричалок в адрес футболиста тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом «Матч ТВ» рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Рассмотрим появление посторонних лиц после окончания матча между «Ахматом» и «Акроном». А также болельщики грозненского клуба скандировали оскорбительные выражения в адрес Дзюбы», — сказал Григорьянц.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Эгаш Касинтура уже на 3-й минуте игры. Второй гол грозненской команды оформил Брайан Мансилья на 72-й минуте. На первой компенсированной ко второму тайму минуте Мансилья забил еще раз.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вышел с первых минут, однако помочь своей команде не смог.

Ранее Станислав Черчесов призвал брать пример с Рамзана Кадырова.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
