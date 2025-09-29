Футболист «Балтики» о поражении от ЦСКА: пропустили из-за судейки

Футболист калининградской «Балтики» Илья Петров раскритиковал судейство после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, передает «Матч ТВ».

«Проиграли из-за судейки. Сломал нам игру. Посадил на жёлтые карточки, плюс в первые пять минут сразу дал семь фолов в одну сторону. Дальше посмотрим, что будет», — сказал Петров.

ЦСКА обыграл «Балтику» со счетом 1:0.

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини стало 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Калининградский клуб с активом в 17 баллов сохранил за собой пятую строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Балтика» в этот же день на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 19:00 мск.

