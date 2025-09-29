Российский тренер рассказал о претензиях к ЦСКА

Тренер Непомнящий: к ЦСКА у меня больше претензий, чем к «Балтике

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что московский ЦСКА закономерно обыграл калининградскую «Балтику» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Балтике» досадно и обидно, но по игре армейцы имели преимущество. При этом к ЦСКА у меня больше претензий, чем к «Балтике». Очень непонятно, что происходит у ЦСКА в завершающей фазе», — сказал Непомнящий.

Игра ЦСКА — «Балтика» завершилась со счетом 1:0.

После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини стало 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Калининградский клуб с активом в 17 баллов сохранил за собой пятую строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Балтика» в этот же день на своем поле сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 19:00 мск.

